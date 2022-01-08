Саре Джаванмарди стала послом женского сообщества по всему миру

«Мы рады, что использовали фотографию Саре для поздравительной открытки. Она одна из лучших спортсменов в этой области, и она снова показала это на Играх в Токио-2020. Она является послом для женщин всего мира, и мы надеемся, что она станет еще чемпионом на Паралимпийских играх 2024 года в Париже», - заявил президент Международной федерации спортивной пара-стрельбы об этой акции.

Саре Джаванмарди выиграла три золотые паралимпийские медали в стрельбе из лука. Она выиграла две золотые медали на Паралимпийских играх в Рио в 2016 году и одну золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Она также имеет бронзовую медаль Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году.