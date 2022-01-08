8 янв. 2022 г., 15:31
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News Code: 84606257
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Саре Джаванмарди стала послом женского сообщества по всему миру

Саре Джаванмарди стала послом женского сообщества по всему миру

Тегеран, 8 января, ИРНА - Чтобы отпраздновать Рождество и Новый год, Международная федерация спортивной пара-стрельбы использовала на Паралимпийских играх фото Саре Джаванмарди из Ирана.

«Мы рады, что использовали фотографию Саре для поздравительной открытки. Она одна из лучших спортсменов в этой области, и она снова показала это на Играх в Токио-2020. Она является послом для женщин всего мира, и мы надеемся, что она станет еще чемпионом на Паралимпийских играх 2024 года в Париже», - заявил президент Международной федерации спортивной пара-стрельбы об этой акции.

Саре Джаванмарди выиграла три золотые паралимпийские медали в стрельбе из лука. Она выиграла две золотые медали на Паралимпийских играх в Рио в 2016 году и одну золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Она также имеет бронзовую медаль Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

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