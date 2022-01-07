Переговоры по отмене антииранских санкций продвигаются вперед

Помимо России и Китая, европейские стороны (Великобритания, Франция и Германия) также дали положительную оценку темпам переговоров в Вене по отмене антииранских санкций США.

Европейский чиновник заявил в четверг вечером, что заседания Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе продвигаются постепенно, и что заметного прогресса пока не достигнуто, но атмосфера позитивная. Он добавил, что делегации изо всех сил стараются прийти к окончательному соглашению.

Кроме того, китайские и российские ведущие переговорщики дали одинаковую оценку переговорам.

Постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь, сказал после окончания встречи в четверг, что переговорные группы следят за переговорами для достижения консенсуса.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что, по оценке Москвы, делегации могут прийти к окончательной договоренности до февраля.

Главный переговорщик Ирана по ядерным вопросам Али Багери Кани ранее заявил, что переговоры положительно продвигаются, и стороны, участвующие в переговорах в Вене, изо всех сил стараются достичь окончательного консенсуса.

Он также подчеркнул, что отмена жестоких антииранских санкций обеспечит доступ к любому соглашению и что серьезность другой стороны в отношении отмены санкций и иранского механизма, в частности, для проверки и гарантий, проложит путь к достижению соглашения в более короткие сроки.