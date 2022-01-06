Ряд стран отказался участвовать в австралийском фестивале искусств из-за сионистского режима

Ряд художников, в том числе некоторые известные комики, заявили, что они не хотят участвовать в Сиднейском кинофестивале 2022 года из-за поддержки сионистского режима.

Дирекция фестиваля пообещало пересмотреть вопрос о финансировании от иностранных правительств после того, как деятели искусств отрицательно отреагировали на получение гранта в размере 20 000 долларов от посольства Израиля на постановку ритмичного представления с израильским актером Охадом Нахрином в главной роли.

Правительство штата Новый Южный Уэльс и город Сидней выделяют только 30% бюджета фестиваля, а остальная часть фестиваля будет финансироваться за счет взносов.