В Вене проходят переговоры между Ираном и странами «Большой пятеркой», которые вступили в критическую фазу, и с понедельника вновь стали свидетелями присутствия переговорных делегаций на втором этапе восьмого раунда переговоров после трехдневного перерыв в связи с новогодними праздниками.

Согласно сообщениям из Вены, встречи между делегациями продвигаются быстро, и дипломаты проводят свои встречи и консультации одна за другой, чтобы ускорить переговорный процесс, и слышен позитивный импульс переговоров.

По словам официальных лиц Тегерана, переговоры ухудшились, и участники переговоров достигли диалога по тексту и содержанию, от которого европейские страны, похоже, отступили от своих позиций и максимальных требований.

Накал венских переговоров стал очень жарким в эти дни благодаря регулярным встречам переговорных делегаций в отеле «Кобург». Переговоры продолжались в течение последних нескольких дней с двусторонними и многосторонними встречами между делегациями, участвующими в переговорах, и старший переговорщик Ирана Али Багери, провел многочисленные встречи с другими сторонами в рамках двусторонних и многосторонних встреч. В то же время встречи между представителями группы «Большой пятерки» и США прошли в отеле Marriott, который расположен напротив отеля Coburg.

Большинство стран, участвующих в переговорах, признают прогресс, достигнутый в переговорном процессе.

Али Багери в своей последней оценке процесса диалога заявил, что ведутся позитивные и поступательные переговоры. Он поднял этот вопрос вчера вечером перед тем, как прибыть в гостиницу «Кобург» и начать переговоры с представителями другой стороны. Отвечая на вопрос журналиста об итогах переговоров в последние дни, он сказал, что прилагаются усилия для достижения окончательного соглашения.

Старший переговорщик России Михаил Ульянов также сказал, что переговоры между участниками переговоров продолжаются и что в переговорном процессе достигнут прогресс. Он отметил, что дипломатическая деятельность не подлежит установленному сроку, отметив, что переговоры должны вестись целенаправленно для достижения окончательного соглашения.

Старший переговорщик Ирана говорит, что ключом к успеху переговоров в Вене является достижение соглашения об эффективной отмене санкций против Ирана. Он заявил, что чем серьезнее другая сторона готова снять санкции, и тем серьезнее будет желание принять механизмы, рассматриваемые Исламской Республикой Иран при снятии санкций, особенно в двух вопросах проверки и гарантии в кратчайшие сроки.