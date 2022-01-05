5 янв. 2022 г., 22:21
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News Code: 84604043
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Глава иранской делегации в Вене положительно оценил ход переговоров по СВПД

Глава иранской делегации в Вене положительно оценил ход переговоров по СВПД

Тегеран, 5 января. ИРНА — Ход переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является положительным, заявил глава иранской делегации в Вене Али Багери Кани, отметив, что переговоры двигаются вперед в правильном русле.

Комментируя ход переговоров по восстановлению иранской ядерной сделке и отмене санкций США против Ирана Багери сказал, что "продолжаются усилия для достижения результата".

В понедельник в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил в среду, что главный переговорщик Ирана со своим южнокорейским коллегой в Вене.

Он добавил, что присутствие официального представителя министерства иностранных дел Южной Кореи в Вене является личным решением, и третьим сторонам предлагается присутствовать в Вене для двусторонних и многосторонних вопросов.

По его словам, встреча состоится по просьбе южнокорейской стороны.

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