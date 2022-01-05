Источник: визит корейской делегации в Вену не связан с иранскими ядерными переговорами

Об этом рассказал в среду корреспонденту ИРНА осведомленный источник, близкий к иранской делегации на переговорах в австрийской столице.

Визит дипломатической делегации Южной Кореи в Вену, который состоялся по просьбе корейской стороне не связан с переговорами по восстановлению иранской ядерной программе.

Южнокорейская делегация во главе с заместителем главы МИД Чон Ый Ён прибыла в среду в Вену. Замглавы МИД Южной Кореи в среду проведет переговоры с координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора. Он также планирует встретиться с другими участниками СВПД и представителями США в Вене.