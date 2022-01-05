Источник: визит корейской делегации в Вену не связан с иранскими ядерными переговорами

Об этом рассказал в среду корреспонденту ИРНА осведомленный источник, близкий к иранской делегации на переговорах в австрийской столице.
Визит дипломатической делегации Южной Кореи в Вену, который состоялся по просьбе корейской стороне не связан с переговорами по восстановлению иранской ядерной программе.
Южнокорейская делегация во главе с заместителем главы МИД Чон Ый Ён прибыла в среду в Вену. Замглавы МИД Южной Кореи в среду проведет переговоры с координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора. Он также планирует встретиться с другими участниками СВПД и представителями США в Вене.
Тегеран, 5 января. ИРНА — Визит южнокорейской делегации в Вену не связан с переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе,
Об этом рассказал в среду корреспонденту ИРНА осведомленный источник, близкий к иранской делегации на переговорах в австрийской столице.
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