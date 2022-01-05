Двукратный олимпийский чемпион стал президентом федерации тхэквондо Ирана

Голосование прошел в среду утром в Тегеране с участием 57 членов: 6 представителей спортсменов, 2 представителя арбитров и 4 тренера. Бывший президент федерации тхэквондо Ирана Мохаммад Пуладгар, Мохаммад Джамшиди, Хоссейн Хоссейнзаде, Сирус Резаи и Хади Саи боролись за кресло председателя федерации.

Хади Саи — двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008), двукратный чемпион мира (1999 и 2005 годы). Чемпион Азиатских игр (2002 год), чемпион Азии (2006 год). Один из самых титулованных спортсменов Ирана. За спортивную карьеру трижды менял весовые категории и каждый раз после перехода добивался золотых наград на различных турнирах.

Он делит с американцем Стивеном Лопесом рекорд по количеству олимпийских медалей в тхэквондо — по 3.