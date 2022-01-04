Ряду фигурантов убийства Сулеймани вынесено красное уведомление

«Начало дела было недалеко от мученической смерти, и через 10-15 дней после инцидента с мученической смертью Сулеймани было объявлено преступление и начато расследование. Однако это дело имеет международный характер и требует международного сотрудничества», - заявил он.

«Поскольку в этом регионе были базы США и они могли быть причастны к инциденту, они должны быть расследованы, однако из девяти стран, в которые было направлено судебное представительство, только Ирак ответил на наш запрос», - добавил он.

«По этому делу установлено 127 фигурантов и подозреваемых. Обвиняемые были вызваны по электронной почте или в Управление интересов Ирана в США, и ряду ответчиков было выдано красное уведомление», - заключил он.