Привлечение Сердара Азмуна - цель представителей Мухаммада бин Салмана в английской футбольной лиге

Новости о договоренности между российским клубом «Зенит» и французским «Лионом» о перехода Сердара Азмуна во французскую лигу распространяются в эти дни, а у иранского нападающего есть еще один клиент. Один из таких клиентов - английская команда «Ньюкасл», в которую наследный принц Саудовской Аравии много вложил, но сейчас у него нет подходящих условий в Английской Премьер-лиге.

Контракт Сердара Азмуна истекает летом 2022 года, и это заставило «Зенит» продать его в январе, чтобы получить выгоду от трансфера. Одним из клиентов является французская команда «Лион», о которой некоторые СМИ сообщили о предложении этой команды в размере четырех миллионов евро для привлечения Азмуна.

Несмотря на переговоры между «Лионом» и «Зенитом», официальные лица «Ньюкасл Юнайтед» теперь хотят привлечь иранского нападающего. Daily Mail подтвердила эту новость и написала: «Ньюкасл Юнайтед» заинтересована в привлечении нападающего «Зенита».