В Иране отметили вторую годовщину убийства генерала Сулеймани

Генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США по приказу бывшего прездиент США Дональда Трампа близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Мемориальные мероприятия устроили по всем городам Ирана. Десятки тысяч людей, среди которых политики и военные, вышли на улицы с национальными флагами и портретами Сулеймани.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, в субботу по случаю второй годовщины мученической смерти генерала Сулеймани встретился с семьей мученика.

"Многомиллионное участие народа Ирана в проводах пречистого тела генерала Солеймани показывает, что хадж Касем был и остаётся самой национальной личностью. Растущее влияние его имени в мире Ислама доказывает, что дорогой Солеймани является также самой прославленной личностью уммы", заявил аятолла Хаменеи.

"Мученик Солеймани является вечной реальностью, и он останется живым навеки. Его же убийцы такие, как Трамп и ему подобные затеряются в мусорной свалке, правда после того, как получат по заслугам за свои преступления в мире бренном", резюмировал Верховный лидер.

На митинге в Тегеране, посвященном второй годовщине убийства Сулеймани, Раиси заявил, что бывший командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" посвятил свою жизнь изгнанию сил зла из региона. "Сулеймани был великим полководцем и оставил после себя школу сопротивления врагам, захватившим земли мусульман", подчеркнул президент.

президент Раиси призвал предать суду тех, кто несет ответственность за расправу над Генералом Сулеймани. "Бывший президент США Дональд Трамп и бывший Госсекретарь США Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершенное преступление, - сказал Раиси. - Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа".