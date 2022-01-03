3 янв. 2022 г., 22:02
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News Code: 84601439
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Глава иранской делегации встретился с Мора в Вене

Глава иранской делегации встретился с Мора в Вене

Вена, 3 января. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана, глава иранской делегации на переговорах по ядерной сделке в Вене Али Багери Кани в понедельник встретился координатором Евросоюза Энрике Мора.

Восьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после новогоднего перерыва возобновился в понедельник.

Переговорщики из Ирана и «4 + 1» (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) обсуждают в Вене дорожную карту по отмене незаконных, жестоких санкций, введенных США в отношении Ирана.

На прошлой неделе Багери Кани заявил, что переговоры двигаются вперед в правильном русле. "Разногласия между участниками консультаций сузились по сравнению с предыдущим седьмым раундом, что привело к более плавному процессу дискуссии", сказал дипломат.
Он добавил, что переговоры сосредоточены на снятии незаконных антииранских санкций, подчеркнув, что все стороны придают этому вопросу первостепенное значение, обсуждаются также банковские и финансовые рестрикции.

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