Глава иранской делегации встретился с Мора в Вене

Восьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после новогоднего перерыва возобновился в понедельник.

Переговорщики из Ирана и «4 + 1» (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) обсуждают в Вене дорожную карту по отмене незаконных, жестоких санкций, введенных США в отношении Ирана.

На прошлой неделе Багери Кани заявил, что переговоры двигаются вперед в правильном русле. "Разногласия между участниками консультаций сузились по сравнению с предыдущим седьмым раундом, что привело к более плавному процессу дискуссии", сказал дипломат.

Он добавил, что переговоры сосредоточены на снятии незаконных антииранских санкций, подчеркнув, что все стороны придают этому вопросу первостепенное значение, обсуждаются также банковские и финансовые рестрикции.