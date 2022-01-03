Координатор армии прокомментировал представление первого местного корабельного двигателя

Об этом заявил Сайяри, комментируя представление первого местного корабельного дизельного двигателя "Макран".

22 декабря в Бушере был представлен первый иранский дизельный двигатель для кораблей под названием Makran 3600 - мощностью 3600 л.с. На церемонии присутствовал вице-президента по науке и технологиям Ирана Сорена Саттари.

"Внутреннее производство двигателей будет продолжаться, потому что мы должны работать над оптимизацией этих продуктов для удовлетворения наших потребностей", сказал координатор армии.