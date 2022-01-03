3 янв. 2022 г., 21:45
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News Code: 84601428
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Координатор армии прокомментировал представление первого местного корабельного двигателя

Координатор армии прокомментировал представление первого местного корабельного двигателя

Тегеран, 3 января. ИРНА — Координатор армии Исламской Республики Иран Хабиболла Сайяри заявил, что иранская армия продолжает развивать корабельные дизельные двигатели, чтобы удовлетворить внутреннюю потребность.

Об этом заявил Сайяри, комментируя представление первого местного корабельного дизельного двигателя "Макран".

22 декабря в Бушере был представлен первый иранский дизельный двигатель для кораблей под названием Makran 3600 - мощностью 3600 л.с. На церемонии присутствовал вице-президента по науке и технологиям Ирана Сорена Саттари.

"Внутреннее производство двигателей будет продолжаться, потому что мы должны работать над оптимизацией этих продуктов для удовлетворения наших потребностей", сказал координатор армии.

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