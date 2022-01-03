Восьмой раунд переговоров по СВПД возобновился в Вене

По данным корреспондента ИРНА, несколько минут назад глава иранской делегации Али Багери Кани отправился в гостиницу «Кобург» для продолжения дипломатических консультаций.

Согласно заявленному графику, он встретится с координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора и главами делегаций ряда стран-участниц переговоров.

Али Багери в понедельник сегодня прибыл в Вену, чтобы продолжать восьмой раунд переговоров по отмене санкций.

Возглавляющий российскую делегацию на переговорах постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также сообщил в Twitter, что после небольшого новогоднего перерыва сегодня продолжается восьмой раунд венских переговоровв виде неформальных встреч.