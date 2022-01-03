Раиси: Школа генерала Сулеймани не будет уничтожена террором и ракетами

На митинге в Тегеране, посвященном второй годовщине убийства Сулеймани, Раиси заявил, что бывший командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" посвятил свою жизнь изгнанию сил зла из региона. "Сулеймани был великим полководцем и оставил после себя школу сопротивления врагам, захватившим земли мусульман", подчеркнул президент.

президент Раиси призвал предать суду тех, кто несет ответственность за расправу над Генералом Сулеймани. "Бывший президент США Дональд Трамп и бывший Госсекретарь США Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершенное преступление, - сказал Раиси. - Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа".

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.