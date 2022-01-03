Раиси: Развитие ирано-армянского торгово-экономического сотрудничества обеспечивает безопасность

"Развитие торгово-экономического сотрудничества между Тегераном и Ереваном, не только обеспечивает интересы обеих стран, но и безусловно, будет обеспечивать безопасности", заявил президент Раиси.

Президент Ирана подчеркнул необходимость постоянного диалога между двумя странами на разных уровнях. "чувствительность ситуации в Кавказском регионе требует, чтобы страны региона регулярно обсуждали региональные и двусторонние вопросы", подчеркнул он.

"Принципиальная политика Исламской Республики Иран заключается в защите территориальной целостности и суверенитета стран", напомнил Раиси, добавив, что в этом контексте Тегеран поддерживает суверенитет Армении.

Президент Раиси также поздравил премьер-министра Армении и армянский народ с Новым годом и Рождеством.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, поздравил христиан Ирана с Новым годом и Рождеством, а также поблагодарил Исламскую Республику за создание необходимых условий для сохранения идентичности армян Ирана.

Стороны также подчеркнули важность тесного сотрудничества между правительствами двух стран по укреплению экономических связей.

Раиси и Пашинян договорились продолжить контакты на высоком уровне между двумя странами.