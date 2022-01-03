Утверждения об отсутствии безопасности в САР направлены на предотвращение развития экономики страны

Он подчеркнул, что отношения Тегерана и Дамаска сосредоточены на торгово-экономическом секторе.

По словам, посла Торгово-экономическое сотрудничество между Ираном и Сирией и участие Тегерана в восстановлении САР имеет большое значение. "Из-за обширных санкций обе страны столкнулись с экономической войной, так что теперь мы сосредоточены на вопросах экономики и торговли", добавил Собхани.

"Враг всегда продвигает идею о том, что в Сирии отсутствует безопасность, чтобы помешать развитию торгово-экономического сотрудничества и инвестиций в этой стране", добавил он.