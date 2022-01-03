3 янв. 2022 г., 18:32
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News Code: 84601267
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Утверждения об отсутствии безопасности в САР направлены на предотвращение развития экономики страны

Утверждения об отсутствии безопасности в САР направлены на предотвращение развития экономики страны

Тегеран, 3 декабря. ИРНА — утверждения об отсутствии безопасности в Сирии продвигаются с целью предотвращения инвестиций и развития экономического сотрудничества с Дамаском. Об этом заявил посол Исламской Республики Иран в Сирии Мехди Собхани в интервью информационному агентству "Аль-Ахд".

Он подчеркнул, что отношения Тегерана и Дамаска сосредоточены на торгово-экономическом секторе.
По словам, посла Торгово-экономическое сотрудничество между Ираном и Сирией и участие Тегерана в восстановлении САР имеет большое значение. "Из-за обширных санкций обе страны столкнулись с экономической войной, так что теперь мы сосредоточены на вопросах экономики и торговли", добавил Собхани.
"Враг всегда продвигает идею о том, что в Сирии отсутствует безопасность, чтобы помешать развитию торгово-экономического сотрудничества и инвестиций в этой стране", добавил он.

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