Семья Сулеймани подарила Верховному лидеру его рукопись

"Я ищу своего убийцу и очень хочу его увидеть. Он перенесет меня на вершину счастья. Приходи, пожалуйста, приходите, у меня закончилось терпение, приходи, приходи с обнаженным Мечом, мое горло готово к перерезанию, и моя кровь готова выпрыгнуть из тела. Приходи, освободи меня из этой тюрьмы. Ключ от моего плена, приходи. Я подражаю этому свободному человеку, который сказал: «Клянусь Богом, если ты мученически убьешь, я буду ходатайствовать за тебя». О Боже, ты свидетель того, что я ищу в этих пустынях и городах. Сильный, дорогой, отведи меня в мою пропасть", говорится в рукописи, написанной генералом Сулеймани 23 сентября 2015 года в Багдаде.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи в субботу по случаю второй годовщины мученической смерти генерала Сулеймани встретился с семьей мученика.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.