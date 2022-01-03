Раиси посетит Москву по приглашению президента РФ, заявил Хатибзаде

Он отметил, что стороны будут обсуждать экономическое, политическое и культурное сотрудничество между Тегераном и Москвой, добавив о подготовке документа о сотрудничестве двух стран.

МИД не успокоится, пока не будут установлены личность виновных в убийстве мученика Сулеймани

Пресс-секретарь МИД ИРИ во второй годовщине мученической смерти генерала Гасема Сулеймани заявил, что он является символом единства и силы.

Он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство Ирана не успокоится, пока не будут установлены личность виновных в убийстве мученика Сулеймани.

Дальнейший путь Афганистан – путь исполнения воли афганского народа

Иранский дипломат в ответ на вопрос о признании Талибана правительством заявил, что позиция Исламской Республики по Афганистану заключается в формировании инклюзивного правительства с участием всех этнических групп в стране.

"Несмотря на конфликты и проблемы, мы постарались, чтобы люди меньше всего страдали; те, кто укрылся в Иране, и те, кто попал в беду внутри Афганистана", добавил он.

Совместный текст в Вене – результат реализма Запада

"Если сегодня у нас есть общий текст, потому что Запад осознал, что он должен отказаться от своих максимальных требований", отметил он, назвав нынешний текст результатом реализма Запада на переговорах в Вене, который не может выйти за рамки СВПД.

По его словам, венские переговоры в данном этапе переходят к предметным обсуждениям. "Двусторонние и многосторонние переговоры начнутся сегодня после полудня. Конечно, мы огласим подробности после первоначального разговора между координатором СВПД и старшим переговорщиком Ирана", отметил он.

Иран опроверг слухи о переговорах между США и Россией в Вене

Хатибзаде в ответ на вопрос о переговорах между США и Россией в Вене заявил, что между Ираном и группой "пятерки" идут двусторонние и многосторонние переговоры в Вене. "Также у нас трехсторонний механизм переговоров с Россией и Китаей", добавил он.

Официальный представитель МИД ИРИ отметил, что Иран никогда не спросил о формате переговоров между участниками "пятерки" с США. "Это не первый раз, что они (группа "пятерки" с США - ред.) ведут двусторонний и многосторонний диалог. Дело не только в России. Некоторые участники переговоров активно присутствуют в киперпространстве и публикуют свои фотографии, которые могут быть в центре внимания СМИ. Есть также делегации в Вене, которые не проявляют большой активности в киберпространстве", заключил он.