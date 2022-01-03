Иран призвал СБ возложить ответственность за убийство генерала Сулеймани на США и Израиль

Он в своем письме председателю СБ написал о новых данных в связи с вмешательством режима Израиля в этом террористическом акте. "Бывший глава военной разведки Израиля в недавнем интервью признался в причастности режима к преднамеренному убийству мученика Сулеймани, заявив, что израильская разведка сыграла роль в его убийстве. Он также отметил, что это было одно из двух значительных убийств во время его председательства", добавил иранский дипломат.

Ссылаясь на свои письма гендиректору ООН и председателю СБ 3, 7 и 29 января 2020 года, Тахт-Раванчи назвал это преступное действие грубым нарушением международных обязательства США, следовательно, влечет за собой их международную ответственность.

По словам посла Ирана, это преступный акт также привлекает к уголовной ответственности всех тех, кто прямо или косвенно способствовал подготовке или совершению этого террористического действия любыми средствами, ярким примером которого является поддерживающая роль и причастность израильского режима к этому убийству.

"Генерал Сулеймани сыграл главную роль в борьбе с международным терроризмом, именно по этой причине он по праву был удостоен звания чемпиона по борьбе с терроризмом и главнокомандующего мира", отметил постпред ИРИ при ООН. Он добавил, что трусливое убийство генерала Сулеймани стало большим подарком и заслугой для ИГИЛ и других террористических группировок в регионе. "Они приветствовали это убийство и назвали его божественным вмешательством в их пользу", отметил он.

Иранский посол заявил, что Вооруженные силы Ирана согласно своим международным обязательствам полны решимости продолжать путь генерала Сулеймани и способствовать народам и государствам региона в борьбе с террористическими группами по их просьбе до полного искоренения терроризма.

Напомним, командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Гасем Сулеймани, который в Иране считается национальным героем, был убит 3 января 2020 года в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.