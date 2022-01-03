Главы МИД Ирана и Омана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

«Состоялся телефонный разговор Министрыа иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с главой МИД Омана Бадр Аль-Бусаиди. Министры обсудили развитие двусторонних отношений», — говорится в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства.

Министры иностранных дел Ирана и Омана подчеркнули необходимость продолжения двусторонних консультаций, а также развития сотрудничества на международной арене.

Он также выразил надежду на то, что его визит в Маскат состоится в ближайшее время.

В свою очередь, министр иностранных дел Омана выразил полное удовлетворение позитивными и постоянно расширяющимися отношениями Тегерана и Маската.

Он заявил, что Султанат Омана всегда верил в необходимость переговоров для решения проблем и прокладывает дипломатический и мирный путь в качестве постоянной стратегии.