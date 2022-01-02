Экспорт сельхозпродукции в страны Евразии непрерывно продолжается

Шахпур Алаии Могадам, указав на возврата некоторых иранских сельскохозяйственных продуктов, заявил о существовании правового вакуума и отсутствии соответствующих инструментов для более эффективного мониторинга экспортируемой сельскохозяйственной продукции и выхода на внутренний рынок. По его словам, в сфере аграрного экспорта некоторые из них были заполнены за последние несколько дней.

«Право комментировать состояние здоровья сельскохозяйственных продуктов сначала имеет Организация по защите растений, которая выдает сертификат здоровья, а затем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения, которое выдает сертификат здоровья», - добавил он.

По его словам, за шесть недель до декабря, Иран экспортировал 18 000 тонн сельскохозяйственной продукции в страны Евразии, и эта цифра не изменилась в первую неделю января, тогда как если бы с продуктами были проблемы, эта цифра уменьшилась бы. В связи с этим, помимо болгарского перца, в Россию экспортируются баклажаны, фисташки, шафран, чай, картофель, салат, сельдерей, киви, лимон и мандарин, ни один из которых не был возвращен. То же самое и в отношении других стран Евразии, таких как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения.