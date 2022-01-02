В Иране описали 5 новых видов рептилий

По словам Мохаммади, «Иран имеет большое и особенное разнообразие экосистем, разбросанных по всей суше, и многие районы нашей страны до сих пор неизвестны с точки зрения биоразнообразия, что требует большого изучения и усилий».

«Исследовательская группа из Университета имени Хакима Сабзевари, расположенного в провинции Хорасан-Разави, в последние годы, осуществив несколько исследовательских поездок в некоторые районы провинций Хормозган, Фарс и Исфахан, изучив фауну рептилий, достигла интересных результатов, и в результате этого исследования 5 видов новых ящерицы (обычно называемые ящерицами) для фауны Ирана были описаны и впервые в мире представлены», - отметил он.

Как заявил он, «эти виды принадлежат к семействам Lacertidae и Gekkonidae и названы под следующими названиями: Eremias isfahanica, Tropicolotes гормозганенсис, Microgecko varaviensis».