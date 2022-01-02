Иранские фильмы попали в топ-10 французских работ

Накануне Нового года ряд французских критиков представил в кинотеатрах Франции лучшие фильмы 2021 года. В этом списке фильм «за шесть с половиной», известный во Франции как «Закон Тегерана», наряду с другими кинематографическими шедеврами, такими как «Земля перемещенных лиц» Хлои Чжао, «Утраченные иллюзии» режиссера Хавьера Джанноли, и т.д. признаны лучшими в стране.

Успех иранских фильмов во Франции на этом не заканчивается; Французский критик Фредерик Галль вчера представил на своей странице в Твиттере лучшие фильмы 2021 года для французских кинотеатров. Учитывая популярность иранских фильмов во Франции в этом году, неудивительно, что три из 10 фильмов, указанных в этом списке, являются иранскими.