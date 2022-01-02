3 международных турнира по тхэквондо пройдут в Иране

На заседании Исполнительного совета Азиатской ассоциации по тхэквондо, которое состоялось в прошлом году с участием президента и вице-президента Ки Сука Ли и Мохаммада Поладгара, Ирану удолось принять 4-ые международные соревнования кубка всемирной федерации по тхэквондо (2G) и 11-й чемпионат азиатских клубов в 2021 году.

Ранее 4-ые международные соревнования кубка всемирной федерации по тхэквондо должны были пройти в Палестине, но она отказалась от проведения турнира в этом году.

Таким образом, 4-ые международные соревнования кубка всемирной федерации по тхэквондо пройдут в Иране в 2022 году, а в Палестине в 2023 году.