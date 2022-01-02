В Иране объявили программу второй годовщины мученической смерти генерала Сулеймани

Он отметил, что президент Ирана Эбрахим Раиси также выступит с речью на этой церемонии. "Кроме этого, иностранные гости будут принимать участие в церемонии", добавил Махмуди.
Назвав генерала Сулеймани самой народной личностью Ирана, он упомянул о прощении миллионов иранцев с ним в различных городах страны.
Напомним, командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани, который в Иране считался национальным героем, был убит 3 января 2020 года в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.
Тегеран, 2 января, ИРНА – Церемония второй годовщины мученической смерти генерала Касема Сулеймани и Абу Махди Аль-Мухандиса 3 января в понедельник пройдет в мечети Имама Хомейни в 14:30 по местному времени. Об этом сообщил глава координационного совета исламской пропаганды провинции Тегеран Мохсен Махмуди в воскресенье.
Он отметил, что президент Ирана Эбрахим Раиси также выступит с речью на этой церемонии. "Кроме этого, иностранные гости будут принимать участие в церемонии", добавил Махмуди.
Your Comment