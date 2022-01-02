В Иране объявили программу второй годовщины мученической смерти генерала Сулеймани

Он отметил, что президент Ирана Эбрахим Раиси также выступит с речью на этой церемонии. "Кроме этого, иностранные гости будут принимать участие в церемонии", добавил Махмуди.

Назвав генерала Сулеймани самой народной личностью Ирана, он упомянул о прощении миллионов иранцев с ним в различных городах страны.

Напомним, командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани, который в Иране считался национальным героем, был убит 3 января 2020 года в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.