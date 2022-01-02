Делегация из Ирана посетит Россию для наблюдения за экспортом сельхозпродукции

Как сообщает ИРНА, сельскохозяйственная продукция – основные импортируемые товары из Ирана в РФ.

Посол Ирана в РФ Казем Джалали при этом объявил, что за первые 10 месяцев 2021 года Россия импортировала товаров из Ирана на сумму 775 миллионов долларов, что является новым рекордом за последние годы.

По словам Джалали, за первые 10 месяцев прошлого года импорт иранских товаров в Россию увеличился на 122%.

Однако на днях в СМИ сообщили, что экспорт сельхозпродукции в Россию остановлен из-за технических вопросов.

«Четыре месяца назад глава Организации по защите потребителей сельскохозяйственной продукции объявил, что в некоторых наших сельскохозяйственных продуктах содержатся четыре пестицида, включая инсектициды и фунгициды, о которых неизвестно», - отметил Асгари.

«Цель отправки этой делегации - договориться о возвращении экспортируемой продукции в страну, и, дай Бог, проблемы будут решены в ближайшее время, и экспорт в целевые страны возобновится. Но нужно проявлять осторожность, чтобы такие инциденты не повторились», - добавил он.