Иран призвал принять резолюцию, осуждающую убийц генерала Касема Сулеймани

«Для того, чтобы поддерживать международный мир и безопасность, уважать международную систему прав человека, разрешать международные споры мирным путем, поддерживать общие принципы международного права, включая принцип равенства, принцип суверенитета и территориальной целостности, осуждать акт агрессии, чтобы осудить преступление против человечности и укрепить верховенство закона на мировой арене, предлагается, чтобы Верховная Ассамблея выступила со всеми законными инициативами в рамках своих полномочий, включая принятие резолюции, осуждая убийство дипломатических чиновников. Правительство должно принять меры для предотвращения совершения подобных преступлений в будущем. Несомненно, лишение прав лиц, совершивших террористическое преступление, и их иммунитет от любого осуждения и судебного наказания сделают международный мир еще более нестабильным», - говорится в заявлении.