Убив генерала Сулеймани, США нарушили международное право

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Официальные лица Белого дома тогда связали это зверское действие с юридическими претензиями и использованием нелепых терминов, таких как «законная защита», что является предметом статьи 51 Устава ООН, и «упреждающая защита», чтобы оправдать и узаконить это преступление.

Слабое правовое оправдание Соединенных Штатов и вопиющее нарушение норм международного права, особенно запрета на применение силы и запрет террористических актов, были настолько очевидны, что последовали международную реакцию на осуждение этого преступления со стороны юристов и политических деятелей.

Согласно пункту 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций "Все члены в своих международных отношениях должны воздерживаться от угрозы применения силы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства или любого метода, несовместимого с целями ООН.

Единственным исключением из вышеуказанного принципа является статья 51 Устава о самообороне, которая гласит: "В случае вооруженной агрессии со стороны члена Организации Объединенных Наций ни одно из положений настоящего Устава не наносит ущерба естественному праву на самооборону в индивидуальном или социальном плане до тех пор, пока Совет Безопасности не примет необходимые меры для поддержания международного мира и безопасности". Второе исключение - статья 42 главы 7 Устава.

Удар американских беспилотников по генералу Сулеймани и его соратникам не может быть оправдан ни одним из вышеперечисленных исключений.

Согласно пункту 7 статьи 2 Устава ООН "Ничто в Уставе Организации Объединенных Наций не допускает вмешательства в дела, которые по существу входят в национальную компетенцию государства, а также не обязывает члена Организации участвовать в таких делах любым способом. Однако этот принцип не повредит применению принудительных мер, предусмотренных в Главе 7".

Так как удар американского беспилотника был нанесен изнутри Ирака, и ни одно из положений Соглашения о безопасности 2008 года (SOFA) между Ираком и США не выдало такого разрешения, действие США можно рассматривать как нарушение суверенитета Ирака и вмешательство в дела этой страны с точки зрения попытки предпринять военные действия против члена вооруженных сил третьей страны.