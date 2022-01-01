Сулеймани был и остаётся самой прославленной личностью Ирана и исламского мира

"Кровь дорогого генерала Сулеймани способствовала тому, что движение Сопротивления сегодня является более плодотворным и обнадеживающим, чем два года назад", сказал лидера.

"Многомиллионное участие народа Ирана в проводах пречистого тела генерала Солеймани показывает, что хадж Гасем был и остаётся самой национальной личностью. Растущее влияние его имени в мире Ислама доказывает, что дорогой Солеймани является также самой прославленной личностью уммы", заявил аятолла Хаменеи.

"Генерал хадж Касем - герой иранского народа, в любом деле демонстрировал смелость и в то же время рациональность. Хорошо зная врага и его средства, он выходил на арену борьбы без малейшего страха и совершал удивительные дела", подчеркнул лидер.

"Враги думали, что, предав мученической смерти Сулеймани, вопрос решится, но США сегодня бежали из Афганистана, фронт Сопротивления в Йемене продвигается вперед, в Сирии враг парализован. В целом, движение Сопротивления и антиимпериализма сегодня является более обнадеживающим", уточнил он.

"Мученик Солеймани является вечной реальностью, и он останется живым навеки. Его же убийцы такие, как Трамп и ему подобные затеряются в мусорной свалке, правда после того, как получат по заслугам за свои преступления в мире бренном", резюмировал Верховный лидер.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.