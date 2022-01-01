1 янв. 2022 г., 14:24
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Двое иранских футболистов попали в команду года Лиги чемпионов Азии

Двое иранских футболистов попали в команду года Лиги чемпионов Азии

Тегеран, 1 января. ИРНА — Иранские футболисты Мехди Тораби и Мохаммад Реза Ахбрари попали в команду Лиги чемпионов Азии по итогам 2021 года.

В символическую сборную вошли Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) вошли полузащитник футбольного клуба «Персеполис» Мехди Тораби и вратарь ФК «Трактор Сази »Табриза Мохаммад Реза Ахбари.
Кроме того в команду года вошел недавно перешедший в тегеранский «Персеполис» игрок душанбинского «Истиклола» Манучехр Сафаров.

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