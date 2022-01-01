Двое иранских футболистов попали в команду года Лиги чемпионов Азии

Тегеран, 17 января. ИРНА — Иран не будет тратить время на переговоры в Вене по отмене санкций США и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в интервью китайскому телеканалу «CGTN» заявил в понедельник глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.