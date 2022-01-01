В различных странах прошли церемонии по случаю годовщины убийства генерала Сулеймани

В пятницу в различных странах мира прошли церемонии по случаю 2-й годовщины мученической смерти Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандеса. На этих церемониях присутствовали официальные лица, политические и религиозные деятели.

мероприятия, которые совпали с началом Нового, прошли в Мумбаи в Индии, Куала-Лумпуре в Малайзии, Исламабаде в Пакистане, Багдаде в Ираке, Кабуле в Афганистане, Дамаске в Сирии, Сараево в Боснии, Бейруте в Ливане, Копенгагене в Дании, Вене в Австрии, Стокгольме в Швеции и Тунисе.

Ораторы во время этих церемоний, говоря о пожертвование и храбрости генерала Сулеймани, сказали, что этот мученик оказал огромную услугу региону и человечеству, борясь с ИГИЛ и нанеся поражение этой террористической группировке, поддерживаемой западными державами.

Эти церемонии проводились в исламских религиозных центрах и в некоторых церквях этих стран.

Христианские священники в Сирии, Ираке и Ливане неоднократно признавали роль Касема Сулеймани в сохранении святости христианского меньшинства в этих странах и защите их святых мест, и отмечали, что именно Сулеймани представил стратегию создания иракское христианское сопротивление.

Конечно, защита религиозных меньшинств Касимом Сулеймани характерна не только для христиан. Защита Эрбиля, центра Курдистана, от террористов ИГИЛ, которая считается одним из эпосов Сулеймани, навсегда повлияла на историческую память курдского народа. Такая же преданность и любовь можно увидеть у общины езидов Ирака.

День памяти Касема Сулеймани, помимо ознаменования концепции сопротивления и борьбы с международным терроризмом, является возможностью для диалога между религиями и укрепления дружбы народов региона, а также для распространения идей гуманности и альтруизма и поддержки угнетенных.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.