Хатибзаде назвал космические исследования неотъемлемым правом Ирана

"Резолюция Совета Безопасности ООН 2231, которая одобрила заключение ядерной сделки с Ираном в 2015 году, не запрещает Тегерану заниматься космическими исследованиями, в том числе запускать спутники", заявил в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Исламской Республики.
Иранский дипломат подкрякнул, что вопреки заявлениям западных страны, ни одна резолюция не запрещает Ирану проводить свои космические исследования и соответствующие программы испытаний, в том числе в области спутников и ракет-носителей.
30 декабря в Иране сообщили о запуске ракеты-носителя "Симург", которая должна была доставить на орбиту три исследовательских груза. Ранее представитель МИД Франции осудил запуск Ираном космической ракеты "Симург".
Тегеран, 1 января, ИРНА – Научные и исследовательские достижения, в том числе в авиакосмической сфере, являются неотъемлемым правом иранской нации, и интервенционистские заявления не подорвут решимость нашего народа добиться прогресса в этой области. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на недавняя шумиха в СМИ в отношении запуска ракеты-носителя "Симург".
"Резолюция Совета Безопасности ООН 2231, которая одобрила заключение ядерной сделки с Ираном в 2015 году, не запрещает Тегерану заниматься космическими исследованиями, в том числе запускать спутники", заявил в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Исламской Республики.
Похожие новости
-
Запуск ракеты-носителя «Симург»
В четверг, 30 декабря ракета-носитель «Симург» впервые доставил три исследовательских аппарата…
-
Иран успешно провел пуск новой ракеты-носителя "Симург"
Тегеран, 30 декабря. ИРНА — Официальный представитель космической группы министерства обороны…
Your Comment