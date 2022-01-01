Хатибзаде назвал космические исследования неотъемлемым правом Ирана

"Резолюция Совета Безопасности ООН 2231, которая одобрила заключение ядерной сделки с Ираном в 2015 году, не запрещает Тегерану заниматься космическими исследованиями, в том числе запускать спутники", заявил в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Исламской Республики.

Иранский дипломат подкрякнул, что вопреки заявлениям западных страны, ни одна резолюция не запрещает Ирану проводить свои космические исследования и соответствующие программы испытаний, в том числе в области спутников и ракет-носителей.

30 декабря в Иране сообщили о запуске ракеты-носителя "Симург", которая должна была доставить на орбиту три исследовательских груза. Ранее представитель МИД Франции осудил запуск Ираном космической ракеты "Симург".