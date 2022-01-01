Раиси поздравил лидеров стран мира с Рождеством и Новым годом

"Годовщина дня рождения Иисуса Христа дорога для иранского народа; и его уважают мусульмане не меньше, чем христиане", написал Раиси в своем послании, добавив, что Иисус Христос является символом сопротивления угнетателям и вдохновителем свободы в борьбе против диктаторов.

Раиси заявил, что в Коране Иисус и его священная мать упоминаются несколько раз, отметив: "Аллах скажет: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Помни о милости, которую Я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом (Джибрилем), благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя Писанию, мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу (Евангелию)". (Сура аль-Маида)

По его словам, недавние события в мире, включая борьба с пандемией Covid-19, показало, что безопасность и судьба людей мира взаимосвязаны. "Сотрудничество некоторых стран в этом кризисе, особенно в области вакцинации, вопреки нежеланию конкретных государств посылать ими необходимую медицинскую помощь и введение санкций против наций, ясно демонстрировало, что достойная международная система остро нуждается в рациональности, справедливости и духовности", заключил он.