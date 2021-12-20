Глава МВД Ирана призвал международные организации выполнять свои обязательства перед беженцами

Вахиди в понедельник в Тегеране встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Заявив, что Иран хорошо относится к управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), Вахиди отметил, что УВКБ ООН - гуманная организация, созданная в рамках служения человечеству.

Ссылаясь на ненадлежащее поведение некоторых государств в отношении беженцев, он подчеркнул, что Исламская Республика Иран всегда относилась к иностранным гражданам надлежащим образом с гуманитарной точки зрения, но это не означает, что европейцы не выполняют свои обязательства в отношении беженцев.

Он отметил, что Европа должна напомнить, что важным местом назначения беженцев является Европа.

указав на сложную ситуацию для Ирана из-за санкций, пандемии COVID-19 и большого количества граждан Афганистана, Гранди подчеркнул, что, несмотря на проблемы, Иран помогает международному сообществу, принимая большие объемы беженцев.

Он пообещал, что сегодня вечером на встрече с европейскими послами более серьезно обсудит ответственность ЕС.