Фильм иранского режиссера получил награду на международном кинофестивале в Италии

Приз за лучший фильм с точки зрения зрителей на фестивале "IranFest" получил короткометражный фильм «Аппарат» режиссера Хасана Наджмабади.
Четвертый фестиваль "IranFest" проходил с 15 по 17 декабря в Форли в Италии.
Тегеран, 20 декабря. ИРНА — Приз за лучший фильм с точки зрения зрителей 4-го фестиваля "IranFest" в Италии получил короткометражный фильм «Аппарат» режиссера Хасана Наджмабади.
Приз за лучший фильм с точки зрения зрителей на фестивале "IranFest" получил короткометражный фильм «Аппарат» режиссера Хасана Наджмабади.
Четвертый фестиваль "IranFest" проходил с 15 по 17 декабря в Форли в Италии.
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