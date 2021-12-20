20 дек. 2021 г., 21:24
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News Code: 84584295
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Фильм иранского режиссера получил награду на международном кинофестивале в Италии

Фильм иранского режиссера получил награду на международном кинофестивале в Италии

Тегеран, 20 декабря. ИРНА — Приз за лучший фильм с точки зрения зрителей 4-го фестиваля "IranFest" в Италии получил короткометражный фильм «Аппарат» режиссера Хасана Наджмабади.

Приз за лучший фильм с точки зрения зрителей на фестивале "IranFest" получил короткометражный фильм «Аппарат» режиссера Хасана Наджмабади.

Четвертый фестиваль "IranFest" проходил с 15 по 17 декабря в Форли в Италии.    

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