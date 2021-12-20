Европейцы были просто наблюдателями нарушения СВПД США

Вице-президент Ирана по правовым вопросам и посол ФРГ в Иране Ханса-Удо Муцель провели в понедельник в Тегеране встречу.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также будущее иранской ядерной сделки.

Дехган отметил, что Иран заинтересован в развитии отношений со всеми странами, в том числе с Германией. "Мы хотим, чтобы Германия, как могущественная европейская страна, сохраняла свою независимость и не попадала под влияние американской односторонности, а также была эффективным игроком на международной арене", указал он.

"Иран всегда приветствовал переговоры и никогда не покидал стол переговоров", сказал он.

"В прошлом мы пытались решить проблемы международного сообщества, в одностороннем порядке продолжали соблюдать условия СВПД. Сегодня мы также надеемся достичь сбалансированного соглашения с созданием нового правительства Германии и более сильным европейским присутствием", отметил он.