Любая атака на ядерные объекты Ирана вызовет сокрушительный ответ

"Любая угроза ядерным и военным базам Исламской Республики Иран со стороны сионистского режима будет невозможна без зелёного света и поддержки Соединённых Штатов", сказал Командующий центральным штабом «Хатам-аль-Анбия» Голам Али Рашид.

"Если такие угрозы станут реальностью, вооружённые силы Исламской Республики немедленно и решительно атакуют все центры, базы, маршруты и пространства, используемые для осуществления агрессии", сказал он.

Недавно израильские СМИ сообщили, что министр обороны Израиля Бенни Ганц приказал армии страны быть готовой к боевым действиям против Ирана.

