20 дек. 2021 г., 15:07
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News Code: 84583942
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Любая атака на ядерные объекты Ирана вызовет сокрушительный ответ

Любая атака на ядерные объекты Ирана вызовет сокрушительный ответ

Тегеран, 20 декабря. ИРНА — Командующий центральным штабом «Хатам-аль-Анбия» Голам Али Рашид заявил, что любая угроза ядерным и военным базам Ирана вызовет сокрушительный ответ.

"Любая угроза ядерным и военным базам Исламской Республики Иран со стороны сионистского режима будет невозможна без зелёного света и поддержки Соединённых Штатов", сказал Командующий центральным штабом «Хатам-аль-Анбия» Голам Али Рашид.
"Если такие угрозы станут реальностью, вооружённые силы Исламской Республики немедленно и решительно атакуют все центры, базы, маршруты и пространства, используемые для осуществления агрессии", сказал он.

Недавно израильские СМИ сообщили, что министр обороны Израиля Бенни Ганц приказал армии страны быть готовой к боевым действиям против Ирана.
 

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