В Иране опровергли сообщения о прямых переговорах с США за последние месяцы

"Мы не провели прямых переговоров с США за последние месяцы. (Глава внешней политики ЕС – ред.) Энрике Мора передал нам некоторые письменные и устные сообщения о переговорах в Вене, на которые мы срочно ответили", заявил официальный представитель МИД Ирана в своем еженедельном брифинге, комментируя утверждения советника по национальной безопасности США о прямых переговоров с Ираном.

По его словам, сегодня получилось два документа на основе результатов недавних переговоров в Вене. "В эти новые документы были включены взгляды Ирана на предыдущие тексты, и теперь у нас есть тексты, которые являются основой для будущих обсуждений", добавил он.

Иран привержен своим обязательствам по ДНЯО

В ответ на вопрос о возможности начала обогащения урана Ираном на 90% в случае провала переговоров в Вене, официальный представитель МИД ИРИ заявил, что Иран как член МАГАТЭ всегда привержен своим обязательствам по гарантиям и ДНЯО.

"Иран – член Договоря о нераспространении ядерного оружия, и действовал в соответствии с положениями международных обязательств страны. МАГАТЭ имеет представление о всех наших действиях", добавил он.

Комментируя военные угрозы Израиля в адрес Ирана, Хатибзаде заявил: "Поддельный режим Израиля с начала переговоров предприняли все свои усилия, чтобы не получится соглашение в регионе".

Глава МИД Ирана посетит Баку с визитом в конце недели

Хатибзаде также сообщил о визите министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амир Абдоллахияна в Баку по приглашению своего азербайджанской коллеги.

Глава МИД Ирана в ходе своей поездки обсудит двусторонние и торговые отношения с властями Азербайджана.