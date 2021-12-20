Ялда — самая длинная ночь года

То, что в иранской культуре было определено как Ялда или Шабчеле, уходит корнями в далекие тысячелетия. На самом деле они коренятся в дружбе. Зимняя революция, также называемая праздником солнечного рождения, всегда имела большое значение среди иранцев.
Статус и значение солнца среди иранцев очень высоки, и многие древние традиции и ритуалы иранцев связаны с положением солнца и его влиянием на жизнь иранских народов. Традиция, которая, как и многие другие иранские традиции, превратилась в загадкой для всего мира.
Иранцы придумали свой календарь на основе вращения земли вокруг солнца, что не только отражает глубину иранской культуры, но и подтверждает высокий статус иранских знаний и видений в далеком тысячелетии до настоящего времени.
Символы Ялды
Как и многие древние традиции иранской культуры, Ялда полна ритуалов, каждый из которых символизируется в социологии и поведении иранской культуры.
Красный цвет как признанный доминирующим цветом Ялды отражает положение солнца, отражает солидарность иранской культуры.
С другой стороны, ночная жизнь и собрания иранских семей отражает однуиз лучших традиций иранской культуры в эту ночь.
Гранат и арбуз — символы праздника Ялда
Гранаты и арбузы, как два неотделимых фруктов ночного ритуала Ялда, вновь являются символом иранской солидарности. Орехи также являются еще одним отражением иранской науки и культуры.
Другой традицией иранской культуры в ночь Ялда является чтение Шахнаме и к Хафеза.
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