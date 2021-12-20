Иран вошел в число 5 лучших команд мира по греко-римской борьбе

"Несмотря на то, что сборная Ирана набрала на 6 очков меньше у России, она заняла второе место на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Норвегии. Иранская команда, в состав которой есть чемпион Олимпийских игр-2020 и чемпион мира Мохаммадреза Гераи, завоевала 6 медалей на соревнованиях", как говорится в сайте Объединенного мира борьбы.

Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходил в Осло (Норвегия) со 2 по 10 октября. Иранские борцы Мейсам Делхани в весовой категории 63 кг, Мохаммадреза Гераи в весовой категории 67 кг, Мохаммад Хади Сарави в весовой категории 97 кг и Али Акбар Юсефи в весовой категории 130 кг завоевали золото. Мохаммадали Гераи в весовой категории 77 кг и Пежман Паштам в весовой категории 82 кг также завоевали бронзовую медаль.

Сборная Ирана заняла второе место в турнирной таблице, набрав 146 очков. Россия и Азербайджанская Республика также заняли первое и третье места, соответственно.

Иран, который впервые в 2014 году стал чемпионом по греко-римской борьбе, в 2009 году также занял второе место. В 2011 и 2017 года также иранская команда заняла третье место на чемпионате мира.

Женские сборные Киргизии, Украины и Японии и мужская сборная России также вошли в число 5 лучших команд мира по греко-римской борьбе.