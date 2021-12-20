Производство иранских автомобилей возобновлено в других странах, заявил министр промышленности

"Мы планируем экспортировать 30% общего производства автомобилей к 2024 году, поэтому запуск и развитие производственных линий за рубежом является одним из наших приоритетов", заявил министр в интервью ИРНА.
Он отметил, что вместо экспорта комплектных автомобилей, который может быть ограничен некоторыми тарифными барьерами, мы можем экспортировать автомобильные запчасти в такие страны, как Сирия, Ирак, Сенегал и Азербайджанская Республика без тарифных барьеров.
По его словам, министерство промышленности не стремится к обходу санкций, а к их нейтрализации.
Указав на возобновление предприятия "Seniran Auto", принадлежащего иранскому автопроизводителю, в Сенегале на прошлей неделе, Фатеми заявил об огромных возможностях в Африке.
Тегеран, 20 декабря, ИРНА – Министр промышленности, рудников и торговли Реза Фатеми Амин в понедельник сообщил о возобновлении иранских автомобилей в Сенегале, Азербайджанской Республике, Сирии и Ираке.
"Мы планируем экспортировать 30% общего производства автомобилей к 2024 году, поэтому запуск и развитие производственных линий за рубежом является одним из наших приоритетов", заявил министр в интервью ИРНА.
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