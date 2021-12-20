Производство иранских автомобилей возобновлено в других странах, заявил министр промышленности

"Мы планируем экспортировать 30% общего производства автомобилей к 2024 году, поэтому запуск и развитие производственных линий за рубежом является одним из наших приоритетов", заявил министр в интервью ИРНА.

Он отметил, что вместо экспорта комплектных автомобилей, который может быть ограничен некоторыми тарифными барьерами, мы можем экспортировать автомобильные запчасти в такие страны, как Сирия, Ирак, Сенегал и Азербайджанская Республика без тарифных барьеров.

По его словам, министерство промышленности не стремится к обходу санкций, а к их нейтрализации.

Указав на возобновление предприятия "Seniran Auto", принадлежащего иранскому автопроизводителю, в Сенегале на прошлей неделе, Фатеми заявил об огромных возможностях в Африке.