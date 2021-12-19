Ирани: Эсминец Альванд отправится в свой первый длительный океанский поход

«Это образовательная, разведывательная и оперативная миссия, и он будет участвовать в совместных учениях, потом вернется в страну», - заявил он.

Эсминец Альванд и четыре подводные лодки присоединились к ВМС в присутсвии начальника штаба и заместителя координатора армии Хабибаулле Саяри и адмирала Шахраму Ирани на церемонии в воскресенье.

Эсминец Альванд модернизирован специалистами стратегических военно-морских заводов, получив надводные системы защиты с затратами 46 000 человеко-часов, и присоединился к Стратегическому флоту армии Ирана.