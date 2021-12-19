19 дек. 2021 г., 20:21
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News Code: 84583012
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Ирани: Эсминец Альванд отправится в свой первый длительный океанский поход

Ирани: Эсминец Альванд отправится в свой первый длительный океанский поход

Тегеран, 19 декабря, ИРНА - Командующий военно-морскими силами Исламской Республики Иран Шахрам Ирани заявил, что эсминец Альванд скоро отправится в свой первый длительный океанский поход, который представляет собой совместную миссию.

«Это образовательная, разведывательная и оперативная миссия, и он будет участвовать в совместных учениях, потом вернется в страну», - заявил он.

Эсминец Альванд и четыре подводные лодки присоединились к ВМС в присутсвии начальника штаба и заместителя координатора армии Хабибаулле Саяри и адмирала Шахраму Ирани на церемонии в воскресенье.

Эсминец Альванд модернизирован специалистами стратегических военно-морских заводов, получив надводные системы защиты с затратами 46 000 человеко-часов, и присоединился к Стратегическому флоту армии Ирана.

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