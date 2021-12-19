В Тегеране пройдут переговоры Объединенного следственного комитета по делу об убийстве Сулеймани

«На этой двухдневной встрече высокопоставленные судебные делегации двух стран рассмотрят вопросы по делу об убийстве генерала Сулеймани и его коллег, включая последние результаты расследований в двух странах, роль американских обвиняемых на всех уровнях», - сказал он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.