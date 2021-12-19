19 дек. 2021 г., 20:18
Journalist ID: 2388
News Code: 84583002
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В Тегеране пройдут переговоры Объединенного следственного комитета по делу об убийстве Сулеймани

В Тегеране пройдут переговоры Объединенного следственного комитета по делу об убийстве Сулеймани

Тегеран, 19 декабря, ИРНА - Второй раунд переговоров между Объединенным комитетом Исламской Республики Иран и Республики Ирак по расследованию теракта против генерала Сулеймани и его коллег состоится в Тегеране во вторник и среду на этой неделе, сообщил Заместитель главы судебной ветви власти республики по международным вопросам и правам человека Казем Гарибабади.

«На этой двухдневной встрече высокопоставленные судебные делегации двух стран рассмотрят вопросы по делу об убийстве генерала Сулеймани и его коллег, включая последние результаты расследований в двух странах, роль американских обвиняемых на всех уровнях», - сказал он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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