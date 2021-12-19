19 дек. 2021 г., 16:54
Journalist ID: 2388
News Code: 84582836
0 Persons

В Иране подтвердили первый случай заражения штаммом "омикрон"

В Иране подтвердили первый случай заражения штаммом "омикрон"

Тегеран, 19 декабря, ИРНА - Глава Центра по связям с общественностью и информации Министерства здравоохранения и медицинского образования Мохаммад Хашеми подтвердил первый случай заражения штаммом "омикрон" в Иране.

«Сегодня в присутствии министра здравоохранения, лечения и медицинского образования министерства состоялось экстренное заседание штаба по борьбе с коронавирусом», - сказал он.

Он сказал, что на этом экстренном заседании, подтверждая наблюдение нового штамма ковида в стране, все члены обсудили и обменялись мнениями о разработке новых протоколов здравоохранения.

Как сообщает РИА Новости, Четвертая волна, связанная с "омикроном", имеет значительно более крутую траекторию, чем предыдущие. Национальные данные показывают экспоненциальный рост как числа новых инфекций, так и положительных результатов тестов в течение первых трех недель этой волны, что указывает на вариант с высокой степенью передачи и быстрым распространением среди населения.

Your Comment

You are replying to: .
captcha