В Иране подтвердили первый случай заражения штаммом "омикрон"

«Сегодня в присутствии министра здравоохранения, лечения и медицинского образования министерства состоялось экстренное заседание штаба по борьбе с коронавирусом», - сказал он.

Он сказал, что на этом экстренном заседании, подтверждая наблюдение нового штамма ковида в стране, все члены обсудили и обменялись мнениями о разработке новых протоколов здравоохранения.

Как сообщает РИА Новости, Четвертая волна, связанная с "омикроном", имеет значительно более крутую траекторию, чем предыдущие. Национальные данные показывают экспоненциальный рост как числа новых инфекций, так и положительных результатов тестов в течение первых трех недель этой волны, что указывает на вариант с высокой степенью передачи и быстрым распространением среди населения.