19 дек. 2021 г., 16:33
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News Code: 84582812
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МИД подчеркнул роль Организации исламского сотрудничества в решении проблем исламского мира

МИД подчеркнул роль Организации исламского сотрудничества в решении проблем исламского мира

Тегеран, 19 декабря, ИРНА - На встрече с новым генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Таха министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул роль этой организации в содействии разрешению проблем и кризисов в исламском мире, включая Афганистан и Палестину.

Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с новым генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Таха в кулуарах встречи министров иностранных дел в Исламабаде, поздравив его с назначением, подчеркнул роль ОИК и генерального секретаря организации в содействии разрешению проблем и кризисов в исламском мире, включая Афганистан и Палестину.

Вчера вечером министр иностранных дел прибыл в Исламабад для участия в 17-й экстренной встрече министров иностранных дел ОИК в Пакистане.

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