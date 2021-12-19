МИД подчеркнул роль Организации исламского сотрудничества в решении проблем исламского мира

Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с новым генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Таха в кулуарах встречи министров иностранных дел в Исламабаде, поздравив его с назначением, подчеркнул роль ОИК и генерального секретаря организации в содействии разрешению проблем и кризисов в исламском мире, включая Афганистан и Палестину.

Вчера вечером министр иностранных дел прибыл в Исламабад для участия в 17-й экстренной встрече министров иностранных дел ОИК в Пакистане.