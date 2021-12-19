19 дек. 2021 г., 14:10
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News Code: 84582621
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Министры иностранных дел Ирана и Азербайджанской Республики встретились в Исламабаде

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджанской Республики встретились в Исламабаде

Тегеран, 19 декабря, ИРНА - Выразив удовлетворение растущими отношениями между двумя странами, министры иностранных дел Ирана и Азербайджанской Республики Хосейн Амир-Абдуллаян и Джейхун Байрамов обменялись мнениями о последних событиях в сотрудничестве двух стран.

На полях заседания министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде Хосейн Амир Абдоллхиян встретился с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развивающейся тенденцией в отношениях, а также обсудили последние события, связанные с сотрудничеством между двумя странами.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики также возобновил приглашение министра иностранных дел Ирана посетить Баку.

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