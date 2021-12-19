Министры иностранных дел Ирана и Азербайджанской Республики встретились в Исламабаде

На полях заседания министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде Хосейн Амир Абдоллхиян встретился с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развивающейся тенденцией в отношениях, а также обсудили последние события, связанные с сотрудничеством между двумя странами.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики также возобновил приглашение министра иностранных дел Ирана посетить Баку.