МИД: решение проблемы Афганистана - сформировать инклюзивное правительство с присутствием всех этнических групп

«Основная тема внеочередной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОИК - обсуждение событий в Афганистане, которые вызывают обеспокоенность Исламской Республики Иран», - отметил он.

Он упомянул феномен роста терроризма в Афганистане и проблему потока беженцев и просителей убежища в Исламскую Республику Иран в последние месяцы как одну из проблем, вызывающих озабоченность страны, и сказал: «Мы считаем, что решение афганской проблемы зависит от формирования инклюзивного правительства с участием всех этнических групп».

Министр иностранных дел страны выразил надежду, что во время экстренного заседания Организации исламского сотрудничества можно направить единодушное послание международному сообществу с целью формирования инклюзивного правительства в Афганистане.