19 дек. 2021 г., 00:06
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МИД Ирана призвал Евротройку проявить серьезность на переговорах по СВПД

МИД Ирана призвал Евротройку проявить серьезность на переговорах по СВПД

Тегеран, 1 декабря. ИРНА — Европейские участники переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене (Великобритания, Франция и Германия) должны проявить серьезность и решимость для продвижения переговоров по восстановлению Совместного всеобъелющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде.

Иранский дипломат отметил, что три европейские страны неоднократно искажали в своих публичных заявлениях ситуацию вокруг СВПД. "Вопреки заявлениям западной стороны о том, что Иран потребовал перерыва на переговорах это связано с европейскими выходными по случаю Рождества и Нового года. Уже не в первый раз западные государства прибегают к искажению правды и предоставляют неверную информацию", отметил он.

"вероятно, три европейские страны хотели столь нереалистичными заявлениями каким-то образом сгладить собственную инициативу вернуться раньше в свои столицы", подчеркнул он.

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