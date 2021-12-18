МИД Ирана призвал Евротройку проявить серьезность на переговорах по СВПД

Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде.

Иранский дипломат отметил, что три европейские страны неоднократно искажали в своих публичных заявлениях ситуацию вокруг СВПД. "Вопреки заявлениям западной стороны о том, что Иран потребовал перерыва на переговорах это связано с европейскими выходными по случаю Рождества и Нового года. Уже не в первый раз западные государства прибегают к искажению правды и предоставляют неверную информацию", отметил он.

"вероятно, три европейские страны хотели столь нереалистичными заявлениями каким-то образом сгладить собственную инициативу вернуться раньше в свои столицы", подчеркнул он.