Иран и Швеция обсудили кризис в Йемене

Дипломаты обсудили пути дальнейшего сотрудничества между Ираном и Швецией по решению кризиса в Йемене.

Хаджи подчеркнул необходимость поиска политического решения йеменского кризиса, подчеркнув при этом необходимость внутрийеменских переговоров и формирования в стране всеобъемлющего правительства.

Шведский посланник, со своей стороны, подтвердил роль Ирана в восстановлении мира в Йемене и во всем регионе.

Он также подробно указал на усилия, прилагаемые Организацией Объединенных Наций для установления прекращения огня в стране, снятия экономической блокады йеменского народа и восстановления политического диалога.