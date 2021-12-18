18 дек. 2021 г., 23:51
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News Code: 84581833
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Иран и Швеция обсудили кризис в Йемене

Иран и Швеция обсудили кризис в Йемене

Тегеран, 18 декабря. ИРНА — Помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи и специальный посланник Швеции по йеменским делам Питер Семнеби обсудили кризис в Йемене.

Дипломаты обсудили пути дальнейшего сотрудничества между Ираном и Швецией по решению кризиса в Йемене.

Хаджи подчеркнул необходимость поиска политического решения йеменского кризиса, подчеркнув при этом необходимость внутрийеменских переговоров и формирования в стране всеобъемлющего правительства.

Шведский посланник, со своей стороны, подтвердил роль Ирана в восстановлении мира в Йемене и во всем регионе.

Он также подробно указал на усилия, прилагаемые Организацией Объединенных Наций для установления прекращения огня в стране, снятия экономической блокады йеменского народа и восстановления политического диалога.

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