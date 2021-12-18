УВКБ в Иране поблагодарило губернатора Тегерана за обеспечение доступа к образованию для беженцев

Новый представитель управления Комиссара Европейского Союза по вопросам гуманитарной помощи в Пакистане Тахини Майтри Таманагда, помощник по планированию Комиссара Европейского Союза по вопросам гуманитарной помощи, и директор Норвежского агентства по делам беженцев посетили школу беженцев в городе Варамин.

После визита представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Иране направил письмо губернатору провинции Тегеран, в котором поблагодарил его за обеспечение доступа к образованию для беженцев.

"В ходе этой миссии делегация ЕС стала свидетелем услуг, оказываемых беженцам правительством Исламской Республики Иран за 40 лет, и того, как поддержка ЕС превратилась в гуманитарную помощь", говорится в письме.

В нем отмечается, что этот визит предоставил прекрасную возможность продемонстрировать совместную деятельность, а также понять существующие потребности в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане.